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Sant Kabir Nagar News: बाइक की टक्कर से महिला का पैर टूटा

Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
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A woman's leg was broken after being hit by a bike.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। बेलहर कला थाना क्षेत्र के सांथा-लोहरसन मार्ग पर मंगलवार शाम एक बाइक सवार ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका दायां पैर टूट गया, जबकि बाएं पैर, सिर और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आईं।
परिजन ने उन्हें खलीलाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने महिला के बेटे की तहरीर पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सांथा गांव निवासी दीपक कुमार भारती ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनकी मां सुशीला देवी पत्नी विजय भारती 13 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे सांथा-लोहरसन मार्ग पर पैदल घर जा रही थीं।
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इसी दौरान बेलहर कला थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी कुशल मौर्य बाइक से पहुंचे और सुशीला देवी को टक्कर मार दी। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दीपक कुमार की तहरीर पर बाइक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शंभू राम को सौंपी गई है।
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