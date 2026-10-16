Sant Kabir Nagar News: ऑपरेशन कवच में दो वाहन बंद, 11 के चालान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियान के दौरान शुक्रवार को दो वाहनों को बंद किया गया है, जबकि 11 वाहनों का चालान किया गया है। संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने 26 वाहनों की जांच की। आरटीओ सुरेश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में बसों के संचालन संबंधी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा रही है।निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित होने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पंजीयन और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।अभियान के तहत प्राइवेट वाहनों से निर्धारित मात्रा से अधिक सामान ढोने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, वाहनों में क्षमता से अधिक सामान लादकर चलने से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे वाहनों की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।