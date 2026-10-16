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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Two vehicles impounded, 11 challans issued during 'Operation Kavach'

Sant Kabir Nagar News: ऑपरेशन कवच में दो वाहन बंद, 11 के चालान

Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST
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Two vehicles impounded, 11 challans issued during 'Operation Kavach'
संतकबीरनगर। यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग ने ऑपरेशन कवच के तहत दो दिवसीय विशेष जांच अभियान शुरू किया है। 16 और 17 अक्तूबर को चलने वाले इस अभियान में मानक के विपरीत संचालित बसों, बॉडी कोड, सुरक्षा मानकों और पंजीयन शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है।
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अभियान के दौरान शुक्रवार को दो वाहनों को बंद किया गया है, जबकि 11 वाहनों का चालान किया गया है। संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने 26 वाहनों की जांच की। आरटीओ सुरेश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में बसों के संचालन संबंधी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा रही है।
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निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित होने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पंजीयन और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
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अभियान के तहत प्राइवेट वाहनों से निर्धारित मात्रा से अधिक सामान ढोने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, वाहनों में क्षमता से अधिक सामान लादकर चलने से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे वाहनों की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


परिवहन विभाग का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।
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