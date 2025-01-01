फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   The owner suffered burn injuries while trying to extinguish a fire in a bakery shop.

Sant Kabir Nagar News: बेकरी की दुकान में लगी आग बुझाने में मालिक झुलसा

Sat, 17 Oct 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
The owner suffered burn injuries while trying to extinguish a fire in a bakery shop.
बेेकर्स की दुकान में आग लगने के बाद उसे बुझाने के दौरान झुलसे बासुकीनाथ-
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लोहरैया। थाना धनघटा क्षेत्र के डिहवा बाजार में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से उमेश बेकर्स की दुकान में आग लग गई। आग ने देखते-ही-देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान और गोदाम में रखा बेकरी का सामान, मशीनें और अन्य सामग्री नष्ट हो गई। आग बुझाने के प्रयास में दुकान मालिक बासुकीनाथ (32) झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। करीब डेढ़ माह पहले भी उनकी किराने की दुकान में आग लगी थी। लगातार दूसरी बार हुई प्रकार की घटना से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
घटना शुक्रवार सुबह करीब सात बजे की है। डिहवा बाजार स्थित उमेश बेकर्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। देखते-ही-देखते आग की लपटें तेज हो गईं और दुकान के साथ गोदाम को भी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देख बाजार के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया।
विज्ञापन

इसी दौरान दुकान मालिक बासुकीनाथ भी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। आग की चपेट में आने से वह करीब 15 से 20 प्रतिशत तक झुलस गए। उन्हें झुलसता देख परिजन और स्थानीय लोग परेशान हो उठे।
विज्ञापन
विज्ञापन

आनन-फानन में उन्हें मलौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रवाना हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed