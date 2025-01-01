Sant Kabir Nagar News: दीपावली तक होगा कल्याण मंडपम का लोकार्पण

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संतकबीरनगर। शहर के बरई टोला में आधुनिक सुविधाओं से लैस कल्याण मंडपम बनकर तैयार हो गया है। दिवाली तक इसके लोकार्पण की तैयारी है। तीन मंजिला इस भवन में सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इससे शहरवासियों को वैवाहिक सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान मिल जाएगा और उनका लंबे अरसे से इंतजार खत्म हो जाएगा।शहर के बरई टोला में कल्याण मंडपम का प्रस्ताव नगर पालिका प्रशासन ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शासन को भेजा था। इसकी स्वीकृति होने के बाद कार्य तेजी से कराया गया। इसके लिए 5.54 करोड़ के बजट की मंजूरी मिली थी। कल्याण मंडपम का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तामेश्वरनाधधाम के कार्यक्रम में किया था।इसका निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद जग गई है। यहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन नियत शुल्क जमा कर किया जा सकेगा। शहरवासियों को महंगे लॉन, होटल और मैरिज हॉल की बुकिंग से राहत मिलेगी।