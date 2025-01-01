Sant Kabir Nagar News: मासूम की मौत से बिलख उठे परिजन, हर किसी की आंखें हुईं नम

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हादसे को लेकर चारों तरफ मातम जैसा माहौल था। पड़ोसी भी पीड़ित परिजन के साथ धरने पर बैठकर आंसू बहा थे। हालत यह थी कि परिजन का रोना देखकर वहां प्रशासन के लोग भी दुखी थे। सड़क जाम खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार परिजन तथा उनके साथ जाम लगा बैठे लोगों की मन्नतें करता रहा। मासूम की मौत से हर कोई दुखी था और घटना को लेकर नाराजगी जता रहा था।पिता राजदेव मजदूरी कर परिवार चलते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मृतक तीन भाई था राजदेव का यह दूसरे नंबर का पुत्र था।अपर पुलिस अधीक्षक से हुई नोकझोंकमेंहदावल। सड़क जाम कर रहीं महिलाओं से अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के बीच नोकझोंक के बाद माहौल गर्म हो गया लेकिन पुलिस कर्मियों ने धैर्य का परिचय दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। कई बार पुलिस कर्मियों से तथा पब्लिक के बीच नोकझोंक हुई। सूचना पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ खलीलाबाद समेत तमाम अधिकारी मौके पर डटे रहे।विधायक अनिल त्रिपाठी की पहल के बाद शाम सात बजे खोला गया जाममेंहदावल। विधायक अनिल त्रिपाठी की पहल के बाद शात सात बजे लोग सड़क जाम समाप्त करने के लिए राजी हुए। विधायक अनिल त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग अपनी तरफ से देने की जहां घोषणा की, वहीं प्रशासन से 20 लाख रुपये, पांच मंडी सरकारी भूमि, सरकारी नौकरी तथा बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की सहमति पर परिजन शाम सात बजे सड़क से हटे।