Sant Kabir Nagar News: खलीलाबाद में बनेंगे टैक्सी स्टैंड, टेंडर की प्रक्रिया शुरू

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नगर पालिका प्रशासन ने शहर में वाहन खड़ा करने के लिए जिन स्थानों को चिह्नित किया है, उनमें मेंहदावल रोड पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के निकट, बस्ती रोड एनएच ओवरब्रिज के नीचे वैष्णव मंदिर के दक्षिण पोखरे के बगल नेदुला के पास, गोरखपुर रोड एनएच ओवरब्रिज के नीचे बगहिया चौराहा के निकट, मुखलिसपुर रोड टैक्सी स्टैंड विधियानी मोड के पास, बैंक चौराहा मोती चौराहा शौचालय के निकट, बंजरिया रोड, रेलवे स्टेशन के सामने, पुरानी सब्जी मंडी पुलिया के पास, बरदहिया बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल हैं।टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन स्थानों पर ही वाहन खड़ा किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी वाहन खड़ा किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।000000000000000000जहां मन वहीं खड़ा कर दे रहे वाहन, भर रहे सवारियांशहर में अभी स्थिति यह है कि सवारी वाहन जहां मन वहीं वाहन खड़ा कर दे रहे हैं और सवारियां भर रहे हैं। इसके कारण आए दिन शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थिति यह है कि शहर के मुखलिसपुर तिराहे पर अवैध रूप से टैंक्सी स्टैंड बन गया है। यही हाल मेंहदावल बाईपास की भी है। दोनों तरफ दिनभर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। हालांकि यातायात पुलिस ऐसे वाहनों को हटाने के लिए कदम उठाती है, लेकिन फिर वाहन चालक वहीं आ जा रहे हैं। इससे जाम की समस्या बनी रहती है। शहर के निवासी दिलीप कुमार, महेंद्र कुमार आदि ने बताया कि वाहन चालकों की मनमानी के चलते समस्याएं झेलनी पड़ रही है।000000000000000000शहर में जाम की समस्या दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए पार्किंग स्थल व टैक्सी स्टैंड के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही लोगों को समस्या से निजात मिलेगी।-जगत जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद