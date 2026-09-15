Sant Kabir Nagar News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिवम पांडेय (27) तीन सितंबर की रात बाइक से बस्ती से घर आते समय पाकड़डाड़ के पास अनियंत्रित ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इसके चलते वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। परिजन के मुताबिक लखनऊ में इलाज के बाद वह खतरे से बाहर हो गए थे। चिकित्सकों के परामर्श पर उनकी दवा गोरखपुर से चल रही थी।मंगलवार की दोपहर बाद शिवम के मौत की खबर से घर में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवम पांडेय बेहद मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्तित्व के थे।उनके मौत की सूचना पर पूरे नगर में मातम छा गया। शिवम की शादी 2020 में हुई थी। उनके दो छोटे बच्चे भी हैं। पति की मौत से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे के मौत की सूचना से मां भी सदमे में है। संवाद