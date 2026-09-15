Sant Kabir Nagar News: पूजा पंडालों में देर रात तक तैनात रही पुलिस

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त्योहार के मद्देनजर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई। मंदिरों और पंडालों के आसपास भीड़ नियंत्रण के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई। पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की निगरानी के साथ असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी।महिला श्रद्धालुओं और बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा कायम रहा। पुलिस अधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया।पुलिस ने श्रद्धालुओं से सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा। संवाद