Sant Kabir Nagar News: एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी और हाॅकी का ट्रायल कल

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उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता बालक का जनपदीय ट्रायल 17 सितंबर को और मंडलीय 18 सितंबर को होगा। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता इटावा में तीन से पांच अक्तूबर के बीच होगी।एथलेटिक्स सीनियर पुरुष प्रतियोगिता का जनपदीय ट्रायल 21 को और मंडलीय 22 सितंबर को होगा। इस खेल की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। इसी तरह से महिला एथलेक्टिस का जिला ट्रायल 23 और मंडलीय ट्रायल 24 सितंबर को होगा। इसकी प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। संवाद