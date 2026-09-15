Sant Kabir Nagar News: एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी और हाॅकी का ट्रायल कल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। खेल निदेशालय के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन, ट्रायल्स कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 सितंबर से शुरू होगा। यह जानकारी उप क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता बालक का जनपदीय ट्रायल 17 सितंबर को और मंडलीय 18 सितंबर को होगा। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता इटावा में तीन से पांच अक्तूबर के बीच होगी।
एथलेटिक्स सीनियर पुरुष प्रतियोगिता का जनपदीय ट्रायल 21 को और मंडलीय 22 सितंबर को होगा। इस खेल की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। इसी तरह से महिला एथलेक्टिस का जिला ट्रायल 23 और मंडलीय ट्रायल 24 सितंबर को होगा। इसकी प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता बालक का जनपदीय ट्रायल 17 सितंबर को और मंडलीय 18 सितंबर को होगा। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता इटावा में तीन से पांच अक्तूबर के बीच होगी।
विज्ञापन
एथलेटिक्स सीनियर पुरुष प्रतियोगिता का जनपदीय ट्रायल 21 को और मंडलीय 22 सितंबर को होगा। इस खेल की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। इसी तरह से महिला एथलेक्टिस का जिला ट्रायल 23 और मंडलीय ट्रायल 24 सितंबर को होगा। इसकी प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर के बीच बरेली में होगी। संवाद
विज्ञापन