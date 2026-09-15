Sant Kabir Nagar News: सीसीटीएनएस प्रशिक्षण में 14 आरक्षियों को मिला प्रशस्ति पत्र

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उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस के प्रभावी इस्तेमाल से पुलिस अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ ही विवेचना संबंधी कार्यों को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पोर्टल पर सूचनाओं की सटीक और समयबद्ध फीडिंग करने के निर्देश दिए।जनपद में आठ से 14 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी थानों से दो-दो आरक्षियों को सीसीटीएनएस के मॉड्यूल और सेवाओं के संचालन की व्यावहारिक जानकारी दी गई।प्रशिक्षण के दौरान आईआईएफ फॉर्म, जीडी, एफआईआर, सीडी, सीएस, एफआर और डाटाबेस सर्विस से संबंधित प्रविष्टियों एवं फीडिंग की प्रक्रिया समझाई गई। डीसी अहमद रजा ने पुलिसकर्मियों को सीसीटीएनएस पोर्टल पर अभिलेखों और विवेचना से संबंधित सूचनाओं की सटीक, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण फीडिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया। संवाद