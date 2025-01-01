Sant Kabir Nagar News: छात्रा प्रतिभा बनीं थाना प्रभारी

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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बघौली की कक्षा छह की छात्रा प्रतिभा को एक दिन के लिए महिला थाना प्रभारी बनाया गया। शारदीय नवरात्र पर महिला थाने की पुलिस की ओर से आयोजित इस पहल में छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। छात्रा प्रतिभा ने एक दिन की थाना प्रभारी की भूमिका निभाई। संवाद ्