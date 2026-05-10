फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Road collapse, supply pipe damage increases risk of accident

Sant Kabir Nagar News: सड़क टूटी, सप्लाई पाइप क्षतिग्रस्त होने से हादसे का खतरा बढ़ा

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Road collapse, supply pipe damage increases risk of accident
सियरकला गांव के पास टूटी सड़क एवं टूटा साइफन पाइप
लौहरैया। क्षेत्र के सियरकला और औराडाड़ गांव के बीच सड़क बदहाल हो गई है। सड़क टूटने के साथ-साथ जलापूर्ति की पाइप भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटे पाइप और सड़क में बने गड्ढों के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग एमबीडी बांध तक जाने का प्रमुख रास्ता है। इस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। सड़क टूटने और पाइप क्षतिग्रस्त होने से रास्ते पर पानी भर जाता है। इससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। विशेषकर रात होने पर राहगीरों को दिक्कत होती है।
विज्ञापन

ग्रामीण हरिराम पांडेय, मायाराम, राकेश और दीप नारायण ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक न तो सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही टूटे पाइप को बदला गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क की मरम्मत कराने तथा क्षतिग्रस्त पाइप को बदलवाने की मांग की है। ताकि लोगों को राहत मिल सके और संभावित हादसों को रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed