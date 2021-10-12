Sant Kabir Nagar News: विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, पांच पर प्राथमिकी

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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज में दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पति समेत पांच लोगों पर प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। धनघटा पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पीड़िता की शादी पांच मई 2023 को बस्ती के मोहम्मद अलीम से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति, सास समरून, ननद शाहजहां व जैतून और पति के मौसा मो. हुसैन उर्फ टेनी ने दहेज में दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी। 19 मार्च 2024 को बेटी पैदा होने के बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। पति नशे में मारपीट करता था और अप्राकृतिक कृत्य का प्रयास भी किया।दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 जून 2025 को ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर स्त्रीधन छीन लिया और घर से निकाल दिया। उसका सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।