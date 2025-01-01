Sant Kabir Nagar News: महिमा बनीं एक दिन की कोतवाल

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प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दूबे की इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।एक दिन की थाना प्रभारी बनीं महिमा ने थाना कार्यालय, जनसुनवाई कक्ष समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनके कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी भी ली। जनसुनवाई के दौरान महिमा ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को शिकायतों का नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का यह अवसर उनके लिए खास अनुभव रहा। मिशन शक्ति के तहत पुलिस बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा के उपायों, साइबर अपराध से बचाव और हेल्पलाइन की जानकारी देकर जागरूक कर रही है। पुलिस की इस पहल का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षा के साथ नेतृत्व और निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध कराना है। संवाद