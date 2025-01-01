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Sant Kabir Nagar News: महिमा बनीं एक दिन की कोतवाल

Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
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Mahima becomes police chief for a day
कोतवाली खलीलाबाद में एक दिन की प्रभारी बनी महिमाफोटो स्रोत विभागकोतवाली खलीलाबाद में एक दिन की 
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत शुक्रवार को कुड़ी लाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर खलीलाबाद की कक्षा-12 की छात्रा महिमा पांडेय को एक दिन के लिए कोतवाली खलीलाबाद का प्रभारी बनाया गया। कोतवाल की भूमिका निभाते हुए महिमा ने थाने का निरीक्षण किया और जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित पुलिसकर्मियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए।
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प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दूबे की इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।
एक दिन की थाना प्रभारी बनीं महिमा ने थाना कार्यालय, जनसुनवाई कक्ष समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनके कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी भी ली। जनसुनवाई के दौरान महिमा ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को शिकायतों का नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का यह अवसर उनके लिए खास अनुभव रहा। मिशन शक्ति के तहत पुलिस बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा के उपायों, साइबर अपराध से बचाव और हेल्पलाइन की जानकारी देकर जागरूक कर रही है। पुलिस की इस पहल का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षा के साथ नेतृत्व और निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध कराना है। संवाद
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