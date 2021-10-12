Sant Kabir Nagar News: पूजा पंडालों में महिलाओं से संवाद, साइबर अपराध से बचाव के बताए तरीके

विज्ञापन

इस दौरान पूजा-अर्चना के लिए पहुंची महिलाओं और बालिकाओं से उनकी सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने उन्हें किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिला हेल्पलाइन समेत अन्य उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।महिला पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध कॉल और मैसेज पर निजी या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर है।