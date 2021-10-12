Sant Kabir Nagar News: पूजा पंडालों में महिलाओं से संवाद, साइबर अपराध से बचाव के बताए तरीके
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:01 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:01 AM IST
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महुली। नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान शांति-सुरक्षा बनाए रखने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए महुली पुलिस अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने विभिन्न पूजा पंडालों और प्रमुख स्थलों पर गश्त कर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया।
इस दौरान पूजा-अर्चना के लिए पहुंची महिलाओं और बालिकाओं से उनकी सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने उन्हें किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिला हेल्पलाइन समेत अन्य उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
महिला पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध कॉल और मैसेज पर निजी या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर है।
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इस दौरान पूजा-अर्चना के लिए पहुंची महिलाओं और बालिकाओं से उनकी सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने उन्हें किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिला हेल्पलाइन समेत अन्य उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
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महिला पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध कॉल और मैसेज पर निजी या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर है।
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