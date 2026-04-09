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Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में मारपीट कर किया घायल, छह पर प्राथमिकी

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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Injured in a land dispute, FIR against six
मेंहदावल। थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीन विवाद में एक दंपती को कुछ लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
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मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगपुर निवासी मनोज त्रिपाठी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जमीन विवाद में पड़ोसी राहुल त्रिपाठी, राजेंद्र यादव, रविंद्र यादव, जगन यादव, लक्ष्मण अमरजीत गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ आए। हमें तथा पत्नी, पुत्री एवं भाई को मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित मनोज त्रिपाठी की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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