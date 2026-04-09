फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Vaccination campaign launched to prevent cervical cancer

Sant Kabir Nagar News: सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Vaccination campaign launched to prevent cervical cancer
मेंहदावल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर बृहस्पतिवार को किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के उद्देश्य से एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ ब्लाॅक प्रमुख प्रतिनिधि बसंत तिवारी ने किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। एचपीवी वैक्सीन के माध्यम से किशोरियों को समय रहते गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। सीएचसी अधीक्षक डाॅ. आई़डी गौरव ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन काफी महंगी होती है, लेकिन अब इसे सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह टीका 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को लगाया जाएगा।
विज्ञापन

इस दौरान बीपीएम दुर्गेश त्रिपाठी, एचईओ विनोद कुमार जायसवाल, आईओ श्यामार राव, डीओ धु्रव सिंह, अतीक अहमद सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed