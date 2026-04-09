Sant Kabir Nagar News: सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान

विज्ञापन

कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। एचपीवी वैक्सीन के माध्यम से किशोरियों को समय रहते गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। सीएचसी अधीक्षक डाॅ. आई़डी गौरव ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन काफी महंगी होती है, लेकिन अब इसे सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह टीका 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को लगाया जाएगा।इस दौरान बीपीएम दुर्गेश त्रिपाठी, एचईओ विनोद कुमार जायसवाल, आईओ श्यामार राव, डीओ धु्रव सिंह, अतीक अहमद सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।