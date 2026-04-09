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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Policeman injured in collision with uncontrolled vehicle

Sant Kabir Nagar News: अनियंत्रित वाहन की टक्कर से सिपाही घायल

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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Policeman injured in collision with uncontrolled vehicle
पथरा। बांसी-डुमरियागंज मार्ग पर रेहरा पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी की बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने उसे एंबुलेंस से पीएचसी बांसी में भर्ती कराया। घटना बृहस्पतिवार सायं चार बजे की बताई जा रही है।
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संतकबीरनगर के थाना धनघटा के पौली गांव निवासी पुलिसकर्मी सुरेश डुमरियागंज न्यायालय में तैनात है। बृहस्पतिवार को वह बाइक से बांसी से डुमरियागंज लौट रहे थे। पथरा थाना क्षेत्र के रेहरा पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने एंबुलेंस से पीएचसी बांसी भिजवाया।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना की जांच की जा रही है।
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