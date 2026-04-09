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Sant Kabir Nagar News: जेई को एंटी करप्शन टीम ने किया था गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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JE was arrested by the anti-corruption team
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) ने विद्युत उपकेंद्र हरिहरपुर में तैनात अवर अभियंता (जेई) अश्विनी पांडेय को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हरिहरपुर निवासी सुजीत सोनकर ने जेई पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के घर के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को हटाने के बदले में रिश्वत की मांग हुई थी। इसके बाद गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने 29 मार्च 2024 को जेई को उसके सहयोगी ड्राइवर के साथ रिश्वत लेते हुए दबोच लिया था। जेई के खिलाफ इस कार्रवाई से बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था। संवाद
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