फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Inspire people to join Rotary

Sant Kabir Nagar News: रोटरी में शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करें

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Inspire people to join Rotary
रोटरी क्लब के कार्यक्रम में उप​स्थित पदा​​धिकारी। संवाद
संतकबीरनगर। रोटरी इंटरनेशनल मानवता एवं समाजसेवा में निस्वार्थ भाव से लगा है। भारत में पोलियो उन्मूलन में रोटरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी रोटेरियंस बिना स्वार्थ के समाज में वंचितों गरीबों, वृद्धजनों की सेवा करते हुए समाज में अनुकरणीय भूमिका का निर्वाह करें।
विज्ञापन

उक्त बातें स्थानीय एक होटल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने कही। वे रोटरी क्लब संतकबीरनगर के सभी सदस्यों एवं रोट्रैक्ट, इन्ट्रैक्ट के युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लब में अधिकाधिक लोगों को शामिल करें, उन्हें रोटरी में शामिल करने के लिए प्रेरित करें।
विज्ञापन

क्लब अध्यक्ष महेश कुमार रूंगटा ने बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। उन्होंने सत्र 2025-26 में क्लब के गतिविधियों की जानकारी दी। आभार ज्ञापन राम कुमार सिंह द्वारा किया गया। संचालन दिग्विजय नाथ ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, अखिलेंद्र सिंह, आलोक कुमार सिन्हा, अनिल श्रीवास्तव, विपिन जायसवाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed