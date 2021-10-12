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Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में पिता-पुत्र को पीटा, तीन पर प्राथमिकी

Sat, 17 Oct 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:30 AM IST
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Father and son beaten in land dispute; FIR registered against three individuals
धनघटा। धनघटा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर पिता-पुत्र से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस हमले में दोनों घायल हो गए। पीड़ित हरिनारायण सिंह ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि 14 अक्तूबर की सुबह करीब 9:30 बजे उनके पटीदारों ने मारपीट की। आरोप है कि देवेंद्र सिंह के पुत्र अमरेंद्र सिंह, अनुज सिंह और अनूप सिंह ने यह हमला किया। संगीता सिंह के उकसाने पर द्वाबा विकास बाग में हरिनारायण और उनके बेटे दीपक सिंह को पीटा गया। आरोपियों ने उन्हें गालियां भी दीं और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवादी
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