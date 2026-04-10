Sant Kabir Nagar News: बच्चों का सरकारी विद्यालयों में कराएं नामांकन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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तिघरा। क्षेत्र के शिवापार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर से शुक्रवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने पाल्यों का नामांकन सरकारी विद्यालय में करने के लिए प्रेरित किया गया।
मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में अच्छा संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है ।
प्रधानाध्यापक छोटे लाल ने कहा कि सरकारी विद्यालयों पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन समेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने बच्चों का नामांकन नजदीक के प्राथमिक विद्यालय में कराना चाहिए। इस दौरान यशवंत , सुरेश , मातिवर यादव,अखंड प्रताप सिंह , बालरूप कनौजिया, सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अभिभावक उपस्थित रहे ।
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मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में अच्छा संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है ।
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प्रधानाध्यापक छोटे लाल ने कहा कि सरकारी विद्यालयों पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन समेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने बच्चों का नामांकन नजदीक के प्राथमिक विद्यालय में कराना चाहिए। इस दौरान यशवंत , सुरेश , मातिवर यादव,अखंड प्रताप सिंह , बालरूप कनौजिया, सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अभिभावक उपस्थित रहे ।
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