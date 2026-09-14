फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Disputes involving seven families resolved; agreement reached to live together.

Sant Kabir Nagar News: सात परिवारों के विवाद सुलझे, साथ रहने पर बनी सहमति

Mon, 14 Sep 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Disputes involving seven families resolved; agreement reached to live together.
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे ‘साथ-साथ’ कार्यक्रम के तहत रविवार को महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र में सात पारिवारिक विवादों का सुलह-समझौते के आधार पर समाधान कराया गया। काउंसलिंग के बाद सभी मामलों में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया। इससे टूटने की कगार पर पहुंचे परिवारों को फिर से जोड़ने की पहल सफल रही।
विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला थाना प्रभारी पूनम मौर्या ने की। परिवार परामर्श केंद्र में पति-पत्नी के बीच चल रहे विवादों के साथ सास-बहू के विवाद की भी सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की समस्याएं सुनने के बाद उन्हें आपसी मतभेद दूर कर पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने के लिए समझाया गया।
विज्ञापन

काउंसलिंग के बाद साबिया बानो और अब्दुल कादिर, पुनीता और शंभू, कुसुमलता और अरुण कुमार, तबस्सुम और राजिया खातून, आरती गुप्ता और संतोष गुप्ता, संगम और शिवलखन और गुड़िया और संजय विश्वकर्मा के मामलों में सुलह कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनमें छह मामले पति-पत्नी के बीच विवाद से संबंधित थे जबकि एक मामला सास-बहू के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का था। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों को एक-दूसरे की बात समझने, आपसी मतभेद दूर करने और परिवार को साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed