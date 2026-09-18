Sant Kabir Nagar News: शिविर में 17 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:21 PM IST
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संतकबीरनगर। शासन के निर्देश पर पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में शिविर लगाया गया। इस दौरान पात्र पाए गए 17 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही आगे भी शिविर लगाए जाएंगे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को पांच लाख तक का निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अभियान के तहत सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है।
उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भी लोग पात्र हैं वह लोग यहां आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान अभय त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को पांच लाख तक का निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अभियान के तहत सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है।
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उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भी लोग पात्र हैं वह लोग यहां आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान अभय त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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