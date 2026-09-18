Sant Kabir Nagar News: आवास के छह अपात्रों से नहीं हो पाई रिकवरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:20 PM IST
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मेंहदावल। सरकारी आवास योजनाओं में लापरवाही का मामला एक बार फिर सामने आया है। मेंहदावल विकास खंड के समोगर व सरफरा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्रों के खातों में धनराशि भेज दी गई। वर्ष 2021-22 में समोगर की ऐरुन्निशा पत्नी अमानत, बुजरहट पत्नी बरसाती, निर्मला पत्नी बुधिराम, सुनीता पत्नी रामशंकर समेत पांच लाभार्थियों को 40-40 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई। इसके बाद 2022-23 में सरफरा की सुमित्रा पत्नी मनोज के खाते में 1.10 लाख रुपये भेजे गए। त्रिस्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में इन सभी को अपात्र घोषित किया गया। इसके बाद विभाग ने कई बार नोटिस भेजे और खातों का संचालन भी रोक दिया लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी 2.40 लाख रुपये की वसूली नहीं हो सकी। संवाद
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