Sant Kabir Nagar News: सुभाष यदुवंश को मिली सोशल मीडिया की कमान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:18 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने सोशल मीडिया संगठन को नई दिशा देते हुए विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के हस्ताक्षर से जारी नई नियुक्तियों में सोशल मीडिया टीम के लिए सह-संयोजकों और सदस्यों की भी घोषणा की गई है।
सुभाष यदुवंश के पास संगठन में लंबे समय तक अलग-अलग जिम्मेदारियों में काम करने का अनुभव है। वह मगहर के रहने वाले हैं। पार्टी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने 2016 में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2018 में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2020 में दोबारा प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2023 में उन्हें भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री बनाया गया।
युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे संगठनात्मक दायित्वों के साथ-साथ उन्होंने नव मतदाता अभियान, नगर निकाय चुनाव प्रचार, तिरंगा यात्रा और विभिन्न प्रदेश स्तरीय अभियानों में भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। यही संगठनात्मक अनुभव अब सोशल मीडिया के डिजिटल नेटवर्क को बूथ और मंडल स्तर तक प्रभावी ढंग से जोड़ने में उपयोगी माना जा रहा है।
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2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया जनसंवाद, मुद्दों की जानकारी और संगठनात्मक गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
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संतकबीरनगर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने सोशल मीडिया संगठन को नई दिशा देते हुए विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के हस्ताक्षर से जारी नई नियुक्तियों में सोशल मीडिया टीम के लिए सह-संयोजकों और सदस्यों की भी घोषणा की गई है।
सुभाष यदुवंश के पास संगठन में लंबे समय तक अलग-अलग जिम्मेदारियों में काम करने का अनुभव है। वह मगहर के रहने वाले हैं। पार्टी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने 2016 में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2018 में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2020 में दोबारा प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2023 में उन्हें भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री बनाया गया।
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युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे संगठनात्मक दायित्वों के साथ-साथ उन्होंने नव मतदाता अभियान, नगर निकाय चुनाव प्रचार, तिरंगा यात्रा और विभिन्न प्रदेश स्तरीय अभियानों में भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। यही संगठनात्मक अनुभव अब सोशल मीडिया के डिजिटल नेटवर्क को बूथ और मंडल स्तर तक प्रभावी ढंग से जोड़ने में उपयोगी माना जा रहा है।
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2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया जनसंवाद, मुद्दों की जानकारी और संगठनात्मक गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।