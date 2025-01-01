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Sant Kabir Nagar News: महिषासुर का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत का दिया संदेश

Sat, 17 Oct 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:06 AM IST
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By slaying Mahishasura, the message of the victory of righteousness over unrighteousness was conveyed.
बेलहर में दुर्गा पूजा समिति के  मं पर महिषासुर वध का मंचन करते कलाकार
बेलहर। क्षेत्र विकास खंड बेलहर कला अंतर्गत ग्राम पंचायत मठियापार में दुर्गा पूजा के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया। वृंदावन से आए कलाकारों ने महिषासुर वध की लीला का मंचन किया। इस दौरान मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। लीला देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिषासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने मां दुर्गा से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। इसके बाद मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। महिषासुर वध की लीला के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।
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इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के जयकारे लगाए और वातावरण भक्तिमय हो गया।
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