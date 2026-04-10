Sant Kabir Nagar News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली गांव चलो पदयात्रा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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धर्मसिंहवा। नगर पंचायत में शुक्रवार को भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांव चलो अभियान के तहत नगर पदयात्रा निकाली और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया।
शुक्रवार को नगर पंचायत धर्मसिंहवा के भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान नगर क्षेत्र के दुकानदारों राहगीरों को सरकार द्वारा अब तक के कार्यकाल में जनकल्याणकारी योजनाओं के सृजन, उद्देश्य और उसके लाभ के बारे में बताया। पदयात्रा में पुरुषोत्तम पांडे, अजय प्रजापति, अताउल्लाह, विक्की पटवा, रविंद्र मद्धेशिया, विनय राव शामिल रहे। संवाद
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शुक्रवार को नगर पंचायत धर्मसिंहवा के भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान नगर क्षेत्र के दुकानदारों राहगीरों को सरकार द्वारा अब तक के कार्यकाल में जनकल्याणकारी योजनाओं के सृजन, उद्देश्य और उसके लाभ के बारे में बताया। पदयात्रा में पुरुषोत्तम पांडे, अजय प्रजापति, अताउल्लाह, विक्की पटवा, रविंद्र मद्धेशिया, विनय राव शामिल रहे। संवाद
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