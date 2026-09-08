फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Man sitting outside his home fired at with a pistol; case registered against two individuals.

Sambhal News: घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर तमंचे से फायर, दो के खिलाफ रिपोर्ट

Tue, 08 Sep 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Man sitting outside his home fired at with a pistol; case registered against two individuals.
गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर तमंचे से फायर किया गया। पीड़ित बाल-बाल बच गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव अकबरपुर निवासी महेश ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त को वह अपने घर के सामने बैठा था। तभी गांव का धर्मपाल अपने एक अज्ञात साथी के साथ बाइक पर आया। धर्मपाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली महेश को नहीं लगी। कोतवाल संदीप मलिक ने इस मामले में जानकारी दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर धर्मपाल और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed