Sambhal News: घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर तमंचे से फायर, दो के खिलाफ रिपोर्ट

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गांव अकबरपुर निवासी महेश ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त को वह अपने घर के सामने बैठा था। तभी गांव का धर्मपाल अपने एक अज्ञात साथी के साथ बाइक पर आया। धर्मपाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली महेश को नहीं लगी। कोतवाल संदीप मलिक ने इस मामले में जानकारी दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर धर्मपाल और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। संवाद