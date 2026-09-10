Sambhal News: बिना मान्यता वाले स्कूल बंद कराने गईं बीएसए से नोकझोंक

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यह घटना बुधवार को बहजोई ब्लॉक के आनंदपुर गांव में हुई। बीएसए अलका शर्मा और बीईओ एमएल पटेल परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के लिए क्षेत्र में निकले थे। उन्हें गांव में दो बिना मान्यता वाले विद्यालय संचालित मिले। इनमें से एक धर्मशाला में और दूसरा एक निजी मकान में चल रहा था। निजी मकान वाले विद्यालय में करीब 150 विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे थे। विद्यार्थियों ने बताया कि उनका दाखिला बनियाखेड़ा ब्लॉक के एक विद्यालय में है।अधिकारियों ने विद्यालयों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की। तभी एक ग्रामीण ने आकर अभद्रता की और धमकी देना शुरू कर दिया। इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर बलराम सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली।सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।बिना मान्यता संचालित दोनों विद्यालय कराए गए बंदबहजोई। बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि गांव आनंदपुर में संचालित दोनों विद्यालयों को लेकर किसी की भी ओर से मान्यता आदि के कोई भी अभिलेख नहीं दिखाए गए। इसको लेकर दोनों विद्यालयों को बंद कर दिया गया।