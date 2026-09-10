Sambhal News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा

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जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार से जलस्तर की जानकारी ली और रिंग बांध को लेकर दिशा-निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बझांगी और उसके मजरों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। संबंधित एमओआईसी को शिविरों में दवाएं और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। फसल नुकसान के लिए आगामी दिनों में बीमा शिविर लगाकर किसानों को जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम सचिव और पंचायत सहायक को बीमा शिविरों में सहयोग करने को कहा गया।राहत उपाय अपनाने के निर्देशप्रभावित गांवों में नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के निर्देश दिए गए। पेयजल के लिए पानी के टैंकर, टंकियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। हैंडपंपों के रिबोर के निर्देश भी दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के लिए चारा और टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। सौर ऊर्जा से संबंधित कार्ययोजना पर भी दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सीडीओ गोरखनाथ भट्ट, एडीएम सत्यप्रिय सिंह, सीएमओ तरुण पाठक और एसडीएम अवधेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।