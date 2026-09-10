स्काउट शिक्षा से होता है चरित्र का निर्माण: डॉ. राजीव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार को बहजोई इंटरमीडिएट कॉलेज में हुए प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रथम सत्र में मनोज रावत ने स्काउटिंग की जानकारी समेत उसके आधारभूत तत्वों तथा स्मार्टनेस व गुड ऑर्डर के बारे में बातचीत की। वहीं, लीडर ऑफ द कोर्स (गाइड) गीता देवी की ओर से स्काउटिंग के इतिहास की जानकारी दी गई। वहीं, नीता कौशिक ने वर्दी पहनने के तरीके बताए।इसके अलावा आनंद साहू ने स्पेयर टाइम एक्टिविटी की जानकारी साझा की। साथ ही, उपेंद्र सिंह ने विभिन्न गतिविधियों समेत कोर्स के दौरान खेलों के महत्व बताए। इस बीच, मुरादाबाद मंडल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट) बृजेश कुमार व जिला सचिव डॉ. राजीव वार्ष्णेय ने स्काउट के विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्राप्त करने समेत इनके माध्यम से चरित्र निर्माण की जानकारी दी।सत्र का समापन शाम को कैंप फायर से हुआ। इस बीच, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) सुमित कुमार, जिला संगठन आयुक्त (गाइड) मीनू सिंह, प्रिंस शर्मा, अजीत कुमार, पंकज व मोहम्मद जैद आदि रहे।