Sambhal News: बरेली-दिल्ली पैसेंजर में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, मौत

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बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव अतरछेड़ी निवासी राम बहादुर (55) गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते थे। बुधवार शाम वह बरेली से अपने कान की दवा लेकर बरेली-दिल्ली पैसेंजर के जनरल कोच में सवार होकर गाजियाबाद लौट रहे थे। रास्ते में ट्रेन के अंदर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। रात करीब साढ़े आठ बजे ट्रेन के चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी।जीआरपी उन्हें उपचार के लिए सीएचसी लेकर आई, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग के पास मिले सामान से जीआरपी को एक मोबाइल नंबर मिला। नंबर पर संपर्क करने के बाद परिजनों की जानकारी हुई और उन्हें बुजुर्ग की मौत की सूचना दी गई। मृतक के भाई राजवीर ने बताया कि राम बहादुर अपने पीछे दो बेटों को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा कृष्णपाल दिल्ली और छोटा बेटा सुमित अहमदाबाद में नौकरी करते हैं।चंदौसी जीआरपी थाना प्रभारी अब्दुल वाजिद मलिक ने बताया कि ट्रेन में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चिकित्सक डॉ. विपिन सागर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक लग रहा है।