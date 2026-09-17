फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Ganga's water level has receded; rapid erosion is underway.

Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, तेजी से हो रहा कटान

Thu, 17 Sep 2026 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Ganga's water level has receded; rapid erosion is underway.
जुनावई। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद भी कटान का कहर थम नहीं रहा है। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के उदिया नगला और बझांगी गांव में गंगा लगातार खेतों को निगल रही है। अब तक किसानों की सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल गंगा में समा चुकी है। हल्का लेखपाल आकाश कुमार ने बताया कि गंगा का कटान तेज गति से हो रहा है।
विज्ञापन

उदिया नगला और बझांगी के कई किसानों के खेत कटान की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने पूरे मामले से गुन्नौर एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा को अवगत करा दिया है। बझांगी गांव निवासी प्रेमपाल सिंह की करीब 10 बीघा यूकेलिप्टस की बगिया भी कटान में बह गई है, अब कुछ ही पेड़ बचे हैं।
विज्ञापन

प्रधान प्रतिनिधि विजयपाल सिंह यादव, छत्रपाल सिंह और मदनलाल ने बताया कि कटान बढ़ने से आसपास के खेत भी खतरे में हैं। बझांगी के किसान राजेश कुमार, नवाब सिंह, सोनपाल सिंह और उदिया नगला के छोटेलाल सिंह समेत दर्जनों किसानों का गन्ना नदी में बह गया। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुआवजे के लिए बन रहीं फार्मर आईडी
प्रशासन ने नुकसान की भरपाई की तैयारी शुरू कर दी है। हल्का लेखपाल आकाश कुमार ने उदिया नगला गांव में बैठकर कटान प्रभावित किसानों की फार्मर आईडी तैयार की है। इसके जरिये फसल और जमीन के नुकसान का ब्योरा जुटाया जा रहा है, ताकि शासन से मुआवजा दिलाया जा सके। ग्रामीणों ने मांग की है कि अधिकारी मौके पर आकर स्थलीय निरीक्षण करें और जल्द राहत दिलाएं।

-------------------
लेखपालों की टीम को भेजकर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का सर्वे कराया है। पानी अधिक होने के कारण नाव से लेखपालों ने क्षेत्र का सर्वे किया है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा।
अवधेश वर्मा, एसडीएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed