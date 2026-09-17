Sambhal News: तीर्थ का लिंटर गिरने के मामले में जांच करने पहुंची टीम

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बुधवार को डिप्टी कलेक्टर नीरज द्विवेदी मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक जांच पड़ताल की। यह तीर्थ 1.95 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। 4 जुलाई को लिंटर गिर गया था। इस मामले को तीन दिन तक ठेकेदार ने दबाए रखा और 7 जुलाई को पालिका तक सूचना पहुंची। इसके बाद ईओ ने भी जांच समिति गठित की थी। जिसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।इसी मामले में डीएम ने डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में समिति गठित की है। टीम में नीरज द्विवेदी और पीडब्लूडी ग्रामीण सहायक अभियंता गोपाल बंसल शामिल हैं। अधिकारियों ने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने लिंटर गिरने की बात बताई, पर किसी के दबने से इन्कार किया। जांच टीम ने ठेकेदार से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल किए हैं। जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि यह जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत जांच की जाएगी। उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार होगी।000ईओ द्वारा गठित टीम कर चुकी है जांचईओ आदित्य प्रकाश ने कर निर्धारण अधिकारी कार्तिक यादव की अध्यक्षता में टीम बनाई थी। इसमें निर्माण जेई करन सिंह, निर्माण जलकल जेई हिमांशु कुमार और राजस्व निरीक्षक राजेश यादव शामिल थे। इस मामले में जेई अमन वर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। ईओ ने बताया कि चार सदस्यीय समिति ने 22 अगस्त को सात बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।