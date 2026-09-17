फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   10-year-old boy commits suicide by hanging himself.

Sambhal News: दस वर्षीय बालक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Thu, 17 Sep 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
10-year-old boy commits suicide by hanging himself.
बनियाठेर। थाना क्षेत्र में रहने वाले दस वर्षीय बालक ने अपने घर में कुंडे से चुनरी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। बालक की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

पिता ने शव को कुंडे से उतारा। इसके बाद परिजन शव को अपने पैतृक गांव ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और न ही पुलिस को सूचना दी है।
विज्ञापन

थाना बनियाठेर के एक गांव निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ बनियाठेर में किराये के मकान पर रहते हैं। उनकी पत्नी घर से थोड़ी ही दूर एक फैक्टरी में काम करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह पिता अपने काम पर चले गए और महिला भी फैक्टरी में काम पर चली गई। इस बीच उनके दस वर्षीय बेटे ने कमरे में लगे कुंडे से चुनरी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
जब इसकी जानकारी पड़ोसियों को हुई तो उन्होंने माता-पिता को सूचना दी। जानकारी मिलने पर मकान पर पहुंची मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पिता ने शव को फंदे से उतारा। इसके बाद शव को परिजन अपने पैतृक गांव ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मृतक चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। थाना प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि इस बारे में ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed