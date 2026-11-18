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शहर के कोर्ट रोड पुल पर बुधवार देर रात कानून व्यवस्था संभालने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी गई। पुल पर घुमंतू जाति के दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों को शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ ही लोगों ने हाथापाई कर दी। महिलाओं और बच्चों ने भी एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिए। घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

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कोर्ट रोड पुल पर घुमंतू जाति के कई परिवार रात के समय ठहरते हैं। बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि वे एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद दो पुलिसकर्मियों की नजर झगड़े पर पड़ी तो वे बीच-बचाव कराने पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को डांट-फटकार लगाते हुए शांत रहने के लिए कहा।



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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान घुमंतू परिवार की महिलाओं और बच्चों ने पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना लिया। एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिसकर्मी भी असहज हो गए। उन्होंने किसी तरह खुद को भीड़ से बचाया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट होते देख मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान घुमंतू जाति के लोगों ने एक युवक से भी मारपीट की।



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