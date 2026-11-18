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विज्ञापन सहारनपुर जिले की देवबंद थाना पुलिस ने घलौली गांव निवासी पुष्पेंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी दोस्त लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी ने उधार दिए रुपये मांगने पर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रस्सी को बरामद किया है।

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एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि सात नवंबर (छोटी दिवाली) पर घलौली निवासी पुष्पेंद्र घर से निकला था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव गांव रणखंडी में श्मशान घाट के पास मिला था। मां पाल्ली ने गांव रणखंडी के रहने वाले लक्ष्मण पर बेटे पुष्पेंद्र की हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। कई बार पुलिस टीम गांव रणखंडी पहुंची, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिला। उसकी तलाश करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंची। बुधवार को पुलिस ने रणखंडी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया।



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इसलिए दिया वारदात को अंजाम

पूछताछ में आरोपी लक्ष्मण ने बताया कि पुष्पेंद्र को काफी समय से जानता था। दोनों की दोस्ती हो गई थी। उसने पुष्पेंद्र से कुछ रुपये उधार ले रखे थे। सात नवंबर को छोटी दिवाली की रात करीब नौ बजे पुष्पेंद्र रणखंडी से बाहर सुभाष चौक पर उससे मिलने आया था। उस समय दोनों ने पहले से शराब पी रखी थी। लक्ष्मण के पास भी शराब थी। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर और शराब पी। इसी दौरान उधार के रुपये मांगने को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज और विवाद हो गया।

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