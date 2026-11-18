{"_id":"6afd946651427eee130c334a","slug":"saharanpur-two-lakh-rupees-swindled-under-the-pretext-of-doubling-the-amount-threats-of-a-honey-trap-issue-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: रकम दोगुनी करने का झांसा देकर हड़पे दो लाख रुपये, वापस मांगे तो दी हनीट्रैप में फंसाने की धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लोन देकर मोटा ब्याज कमाने और पांच-छह माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने हनीट्रैप में फंसाने और दुष्कर्म, छेड़छाड़ के झूठे मुकदमों में जेल भिजवाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये और वसूले गए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव कुतुब माजरा निवासी कासिम राणा ने तहरीर देकर बताया कि 23 जनवरी 2026 को दीपा और वरुण सदर बाजार क्षेत्र की मल्हीपुर रोड स्थित कार्यालय पहुंचे थे। दोनों ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें लोन देते हैं और ब्याज से मोटा मुनाफा कमाते हैं। दावा किया कि रकम लगाने पर पांच से छह महीने में रुपये दोगुने हो जाएंगे।



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आरोप है कि तय समय बीतने के बाद जब उसने रकम और मुनाफा मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। कथित तौर पर धमकी दी गई कि उनका 10-12 बदमाशों का सिंडिकेट है। आरोपियों ने उससे पांच लाख रुपये और मांगे। धमकियों से डरकर उसने 11 अगस्त को 50 हजार रुपये और दे दिए। इसके बावजूद उससे साढ़े चार लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है।

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