फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Textile merchant's brother ends life by jumping in front of Shalimar Express; was distressed over

सहारनपुर: शालीमार एक्सप्रेस के आगे कूदकर कपड़ा व्यापारी के भाई ने दी जान, बेटे की मौत से थे परेशान

Wed, 26 Aug 2026 07:27 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 26 Aug 2026 07:27 PM IST
सार

रविंद्र कोहली लाजपत नगर में रहते थे और खिलौनों का काम करते थे। कुछ समय पहले उनके बेटे की हार्टअटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह दुखी रहने लगे थे। बुधवार सुबह उनका शव रेलवे पटरी पर मिला। 

विज्ञापन
Saharanpur: Textile merchant's brother ends life by jumping in front of Shalimar Express; was distressed over
Death - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली से सहारनपुर जा रही शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर कपड़ा व्यापारी के भाई रविंद्र कोहली (60) ने खुदकुशी कर ली। वह पिछले काफी समय से मानसिक तनाव में चल रहे थे। बुधवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। वेंडर सचिन ने शव की पहचान करने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। 
विज्ञापन

लाजपत नगर निवासी रविंद्र कोहली कपड़ा व्यापारी योगेश कोहली के भाई थे और खिलौने बेचने का काम करते थे। बताया गया कि सुबह करीब 8:30 बजे उनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

परिचितों के मुताबिक रविंद्र का सबसे छोटा बेटा रेलवे ठेकेदार के साथ काम करता था और अमृतसर में रहता था। लगभग सवा साल पहले उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद से रविंद्र तनाव में रहने लगे थे। परिजन उनका उपचार भी करा रहे थे। माना जा रहा है कि बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। 
रविंद्र के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा झांसी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जांच अधिकारी सुभाष कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी देखें...
सहारनपुर: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत; एक के घर में आठ दिन पहले हुआ था बेटे का जन्म
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed