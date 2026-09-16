{"_id":"6aaabcc5a0bf32f56a03da35","slug":"saharanpur-teenage-girl-murdered-and-body-dumped-in-a-dry-canal-by-the-highway-injury-marks-found-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: किशोरी की हत्या कर शव हाईवे किनारे सूखी नहर में फेंका, गले और शरीर पर मिले चोट के निशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

स्टेट हाईवे स्थित साखन नहर में बुधवार को किशोरी का शव पड़ा मिला। प्राथमिक जांच में गले और शरीर पर निशान मिले हैं। आशंका है कि किशोरी की किसी अन्य स्थान पर हत्या कर शव यहां लाकर फेंका गया है। क्योंकि नहर पिछले काफी दिनों से सूखी पड़ी है और उसमें इतना पानी भी नहीं है, जिसमें डूबने से किशोरी की मौत हो सके। देर शाम तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। वहीं, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।

कुछ ग्रामीण दोपहर के समय नहर के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने किशोरी का शव पड़ा देखा। पता चलने पर सीओ अमित कुमार सिंह और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जिस जगह किशोरी का शव पड़ा था, वहां पर करीब एक फुट पानी था। हालांकि किशोरी का चेहरा पानी के बाहर था। पुलिस ने शव को पानी से निकाला और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया। फॉरेंसिक टीम ने शव के आसपास बारीकी से जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।



विज्ञापन

विज्ञापन

किशोरी की उम्र 14 वर्ष के आसपास है और उसने लाल रंग की टी-शर्ट व गहरे नीले रंग का लोअर पहना हुआ है। हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। जबकि उसके पैरों से चप्पल गायब थी और लोअर की एक जेब बाहर निकली हुई थी। गले और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।

विज्ञापन

कुछ घंटे पहले ही शव फेंके जाने की आशंका

शव को देखकर लग रहा था कि वह ज्यादा पुराना नहीं है, जो कुछ घंटे पहले का ही है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस जगह पर शव मिला है वहां से हर समय लोगों का आवागमन रहता है। आशंका जताई जा रही है कि शव बरामद होने से कुछ घंटे पहले ही यहां लाकर फेंका गया हो।