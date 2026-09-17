Saharanpur News: ससुरालियों पर गर्भवती और मायके वालों को पीटने का आरोप, हंगामा

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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करते आ रहे हैं। मायके वालों को जानकारी देने के बाद एक पंचायत भी हुई थी। इसमें ससुराल पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में मारपीट न करने का आश्वासन दिया था। महिला ने बताया कि एक दिन पहले भी उसकी पिटाई कर कमरे में बंद कर दिया गया। किसी तरह उसने मायके वालों को सूचना दी। इसके बाद उसके माता-पिता, बहन और बहनोई ससुराल पहुंचे। वहां उनकी भी पिटाई की गई और जमकर हंगामा हुआ।सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह विवाद पारिवारिक प्रकृति का है। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है।