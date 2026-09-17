Saharanpur News: नगर निगम आज स्वच्छ कुंड पर जलाएगा 11 हजार आशीर्वाद दीपक

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महापौर अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन दीपकों को मां शाकंभरी कान्हा उपवन गोशाला, भूतेश्वर महादेव मंदिर, काशीराम कॉलोनी और रेलवे स्टेशन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के चारों ओर भी जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्र समृद्धि की कामना करना है। यह आयोजन प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक एक महीने का अभियान चलेगा। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा 2026 और सेवा संकल्प और आशीर्वाद का दिया जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।अभियान का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना भी इसका हिस्सा है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर की शाम सात बजे होगी। इस दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों और घरों में आशीर्वाद के दीये जलाए जाएंगे।