सहारनपुर: देवबंद में हाईवे पर कार को मारी टक्कर, सड़क दुर्धटना में दो लोगों की मौत और मां-बेटी घायल

देवबंद में स्टेट हाईवे पर उपकारागार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मोहम्मद एजाज (45) और कार चालक मुकेश (30) की मौत हो गई। एजाज की पत्नी और बेटी घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।

कासिमपुरा रोड स्थित अनवर शाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद एजाज बुधवार को अपनी बेटी आयशा (18) का उपचार कराने मुजफ्फरनगर गए थे। देर शाम परिवार कार से लौट रहा था। उपकारागार के निकट उनकी कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक मुकेश और मोहम्मद एजाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एजाज की पत्नी रिजवाना और बेटी आयशा घायल हो गईं।

