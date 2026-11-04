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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: A vehicle hit a car on the highway in Deoband and fled; two people died

सहारनपुर: देवबंद में हाईवे पर कार को मारी टक्कर, सड़क दुर्धटना में दो लोगों की मौत और मां-बेटी घायल

Thu, 05 Nov 2026 12:21 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 05 Nov 2026 12:21 AM IST
सार

अनवर शाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद एजाज अपनी बेटी आयशा का इलाज कराने मुजफ्फरनगर गए थे। लौटते समय देवबंद में हादसा हो गया। एजाज और कार चालक मुकेश की मौत हो गई। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। 

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Saharanpur: A vehicle hit a car on the highway in Deoband and fled; two people died
हादसे में कार का ये हाल हो गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देवबंद में स्टेट हाईवे पर उपकारागार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मोहम्मद एजाज (45) और कार चालक मुकेश (30) की मौत हो गई। एजाज की पत्नी और बेटी घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। 
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कासिमपुरा रोड स्थित अनवर शाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद एजाज बुधवार को अपनी बेटी आयशा (18) का उपचार कराने मुजफ्फरनगर गए थे। देर शाम परिवार कार से लौट रहा था। उपकारागार के निकट उनकी कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक मुकेश और मोहम्मद एजाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एजाज की पत्नी रिजवाना और बेटी आयशा घायल हो गईं। 
 
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। रिजवाना की हालत खतरे से बाहर बताई गई है, जबकि आयशा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि कार के आगे चल रहे कैंटर जैसे वाहन से टकराने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं।

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