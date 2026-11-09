सहारनपुर: मौलाना मदनी बोले- धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों के लिए सबक हैं अमेरिका-इजराइल के चुनाव नतीजे

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जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की राजनीति करने वालों के लिए अमेरिका व इजरायल के हालिया चुनाव नतीजे सबक हैं। जनता को हमेशा भय, पक्षपात और नफरत के सहारे गुमराह नहीं किया जा सकता।

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रविवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नकारात्मक प्रचार के बावजूद अब्दुल रहमान अल-सैयद की ऐतिहासिक कामयाबी ने साबित किया है कि नफरत पर इंसानियत और इंसाफ की जीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के गजा में मासूम बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों का नरसंहार, बस्तियों की तबाही, भूख और बेघर होने के हालात ने पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों के जमीर को झकझोर दिया है।



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मौलाना मदनी ने कहा कि गजा में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दुनिया भर में उठी आवाज और जनआंदोलनों ने साबित किया है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत तय है। हालिया चुनावी नतीजों में भी गजा में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जनता की नाराजगी का संदेश छिपा है।



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