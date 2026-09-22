मेरठ: भावनपुर में गृह क्लेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 22 Sep 2026 02:23 PM IST
सार
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के जयभीमनगर में गृह क्लेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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विस्तार
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के जयभीमनगर निवासी एक युवक ने गृह क्लेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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