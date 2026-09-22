मेरठ: भावनपुर में गृह क्लेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के जयभीमनगर निवासी एक युवक ने गृह क्लेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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