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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   UP: Nitin Nabin and Pankaj Chaudhary Offer Prayers at Ravidas Temple, Have Meal at BJP Worker’s Home

यूपी: रविदास मंदिर में पूजन कर भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे नितिन नवीन, चावल-दाल और शक्कर चावल का किया भोजन

Tue, 22 Sep 2026 05:44 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 22 Sep 2026 05:44 PM IST
सार

सहारनपुर के ओजपुरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविदास मंदिर पहुंचे। पूजन के बाद उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के घर भोजन किया।

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UP: Nitin Nabin and Pankaj Chaudhary Offer Prayers at Ravidas Temple, Have Meal at BJP Worker’s Home
रविदास मंदिर से निकलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर के ओजपुरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ता के घर दाल-चावल और शक्कर चावल का भोजन किया।

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रविदास मंदिर में की पूजा-अर्चना
नितिन नवीन और पंकज चौधरी ओजपुरा स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेता भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के घर पहुंचे।
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यह भी पढ़ें: सहारनपुर: पुराने अनुभव और नई टीम के साथ नितिन नवीन ने किया मंथन, 2027 के चुनाव को लेकर तैयार किया रोडमैप

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पसंद के अनुसार बनाया गया भोजन
चौधरी अजब सिंह के घर नेताओं के लिए दाल-चावल और शक्कर चावल तैयार किया गया था। अजब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चावल-दाल और शक्कर पसंद है। इसी के अनुसार भोजन तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि भोजन की तैयारियों में पूरा परिवार लगा हुआ था।

35 साल से भाजपा में सक्रिय
अजब सिंह ने बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ष 1991 में उन्होंने एबीवीपी की ओर से जैन कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद वह उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे और सेवानिवृत्त हुए।

परिवार में पत्नी और तीन बच्चे
अजब सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर आने को लेकर परिवार ने भोजन की तैयारियां की थीं।

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