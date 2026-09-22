यूपी: रविदास मंदिर में पूजन कर भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे नितिन नवीन, चावल-दाल और शक्कर चावल का किया भोजन

पसंद के अनुसार बनाया गया भोजन

चौधरी अजब सिंह के घर नेताओं के लिए दाल-चावल और शक्कर चावल तैयार किया गया था। अजब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चावल-दाल और शक्कर पसंद है। इसी के अनुसार भोजन तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि भोजन की तैयारियों में पूरा परिवार लगा हुआ था।



35 साल से भाजपा में सक्रिय

अजब सिंह ने बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ष 1991 में उन्होंने एबीवीपी की ओर से जैन कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद वह उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे और सेवानिवृत्त हुए।



परिवार में पत्नी और तीन बच्चे

अजब सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर आने को लेकर परिवार ने भोजन की तैयारियां की थीं।