Saharanpur News: शहर में पांच स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें

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प्रभारी अधिकारी आयुध कुलदीप सिंह ने बताया कि जनकपुरी थाना क्षेत्र के महाराज सिंह कॉलेज मैदान में 45 दुकानें लगेंगी। सदर बाजार थाना क्षेत्र के जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 36 और नगर कोतवाली क्षेत्र के जीजीआईसी मैदान में 26 दुकानें लगेेंगी। कुतुबशेर थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 और सदर बाजार क्षेत्र के आईटीआई दिल्ली रोड मैदान में 25 दुकानें लगेंगी। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में 26, जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 32 और आईटीआई दिल्ली रोड मैदान में 16 दुकानें आरक्षित रखी गई हैं।शेष दुकानों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लाइसेंसधारक को दुकान पर स्वयं उपस्थित रहकर आतिशबाजी बेचनी होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के बिक्री करते मिलने पर लाइसेंस तत्काल निरस्त कर आतिशबाजी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। सभी दुकानदारों को अग्निशमन विभाग के सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा। सभी लाइसेंसी अग्निशमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।