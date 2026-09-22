{"_id":"6ab2a7a29b980a1a180e6e99","slug":"baghpat-young-man-forcibly-married-off-then-beaten-at-a-panchayat-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बागपत: पहले जबरन निकाह कराया, तलाक के कागज बनवाने पर पंचायत में की पिटाई; फिर फंदे पर लटका मिला युवक का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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बागपत के हरचंदपुर गांव में जबरन निकाह कराने और पंचायत में पिटाई किए जाने के बाद आरिश (22) का शव सोमवार रात घर में फंदे पर लटका मिला। उसका 12 दिन पहले निकाह कराया गया था। सोमवार को कचहरी में पहुंचकर आरिश व युवती ने अलग रहने की इच्छा जताते हुए तलाकनामा तैयार कराया। इसका पता चलने पर शाम को गांव में पंचायत बैठ गई और वहां कुछ लोगों ने उसकी व छोटी बहन की पिटाई कर दी। उसके बाद शव फंदे पर लटका मिला, जिसकी हत्या का शक भी परिजन जता रहे हैं।

जीजा सलीम ने बताया कि कुछ समय पहले उसके साले आरिश का रिश्ता सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हो गया था। इसके बारे में परिवार और गांव के लोगों को भी बताया गया। आरोप लगाया कि तभी परिवार में बहन लगने वाली युवती के साथ उसके संबंध होने व उस युवती के गर्भवती होने की बात कहते हुए पंचायत की गई। पंचायत में आरिश को जेल भिजवाने की धमकी दी गई।

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आरोप लगाया कि युवती के परिवार वालों और गांव के लोगों ने दो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर आरिश पर निकाह करने का दबाव बनाया और आठ सितंबर को दोनों का जबरन निकाह करा दिया। उनके अनुसार, निकाह से आरिश और युवती दोनों में कोई खुश नहीं था, दोनों एक-दूसरे से तलाक चाहते थे।



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सलीम ने बताया कि सोमवार को आरिश और युवती कचहरी पहुंचे, जिन्होंने एक अधिवक्ता के साथ मिलकर तलाकनामा तैयार कराकर उसपर हस्ताक्षर किए। जिसकी वीडियो भी बनाई गई। इस तलाकनामे के फोटो व वीडियो वकील व आरिश के परिजनों के पास मौजूद हैं। तलाकनामा तैयार कराने की जानकारी जैसे ही युवती के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने शाम को गांव के कुछ लोगों को बुलाकर पंचायत कर दी।



आरोप लगाया कि पंचायत में तलाकनामा मंगवाकर फाड़ दिया गया और आरिश को पांच लाख रुपये देने के बाद तलाक मिलने का फरमान सुनाया गया। इस पर आरिश ने ढाई लाख रुपये देने के लिए भी कहा, लेकिन लोग पांच लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे। आरोप है कि पंचायत में आरिश और उसकी बहन की पिटाई भी की गई। पिटाई होने के बाद आरिश अपने कमरे में चला गया। सोमवार रात करीब दो बजे पंखे पर रस्सी से बनाए गए फंदे पर उसका शव लटका देख परिजनों ने शोर मचा दिया। आरिश की मौत होने की सूचना पर आए पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।



मुंबई से पिता के आने पर उठेगा आरिश का जनाजा

आरिश अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और मजदूरी करता था। आरिश के पिता नदीम मुंबई में टावर लगाने का काम करते हैं, जो पिछले काफी समय से मुंबई में ही हैं। आरिश की मौत होने का पता चलते ही नदीम ट्रेन में बैठकर वापस चल दिए, जो बुधवार को गांव पहुंचेंगे। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव लेकर गांव चले गए, लेकिन सुपुर्द ए खाक नहीं किया। अब बुधवार को उसके पिता के आने के बाद ही आरिश का जनाजा उठेगा।

