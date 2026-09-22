मेरठ: नितिन नवीन के स्वागत की तैयारियां धरी रह गईं, सिवाया टोल पर बिना रुके निकल गया काफिला

बिना रुके सहारनपुर की ओर रवाना हुआ काफिला

नितिन नवीन का काफिला जब सिवाया टोल प्लाजा पहुंचा तो वह बिना वाहन से उतरे ही आगे निकल गया। काफिला बिना रुके सहारनपुर की ओर रवाना हो गया। ऐसे में स्वागत के लिए तैयार खड़े भाजपा नेता और कार्यकर्ता देखते रह गए। पुष्पवर्षा की तैयारी भी नहीं हो सकी और ढोल-नगाड़े बजते रह गए।



नितिन नवीन का दो दिवसीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरा 21-22 सितंबर को मेरठ और सहारनपुर में निर्धारित था।



काफिला निकलने के बाद बढ़ा वाहनों का दबाव

काफिले के निकलने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।



इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कर वीरपाल, पूर्व विधायक संगीत सोम, भाजपा नेता देवेंद्र गुर्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, जिला अध्यक्ष अनुज राठी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विमल शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदरपाल सिंह, महामंत्री समीर चौहान, क्षेत्रीय मंत्री अजय भारद्वाज भराला, भाजपा नेता सत्येंद्र भराला, मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान, रवि चौधरी समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।